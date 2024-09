Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Nachmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagnachmittag.

Im Minus präsentiert sich um 17:11 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell -0,02 Prozent schwächer bei 54.162,00 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 54.174,60 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,78 Prozent auf 301,60 US-Dollar. Am Vortag standen noch 299,26 US-Dollar an der Tafel.

Nach 2.274,57 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Sonntagnachmittag um -0,18 Prozent auf 2.270,53 US-Dollar gesunken.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 61,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (62,06 US-Dollar) ist das ein Verlust von -1,71 Prozent.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergauf. Ripple steigt 0,14 Prozent auf 0,5257 US-Dollar, nach 0,5250 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit kann Cardano Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Cardano-Kurs um 3,23 Prozent auf 0,3352 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,3247 US-Dollar an der Tafel.

Nach 167,59 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Sonntagnachmittag um 3,10 Prozent auf 172,77 US-Dollar gestiegen.

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,1200 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,1181 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0034 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0033 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0886 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:10 auf 0,0888 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0158 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 17:10 auf 0,0158 US-Dollar beziffert.

Indessen verstärkt sich der Dash-Kurs um 1,63 Prozent auf 23,93 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 23,55 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,76 Prozent auf 9,233 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 9,073 US-Dollar wert.

