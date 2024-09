NFTs

Vom Krypto-Kritiker zum Bitcoin-Befürworter? Trumps neue NFT-Serie sorgt für Aufsehen

06.09.24 03:21 Uhr

Die Welt der Kryptowährungen und digitalen Kunstwerke hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Ein bemerkenswertes Beispiel hierfür ist die fortlaufende NFT-Kollektion des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. In seiner neuesten Ausgabe zeigt sich Trump in einer ungewöhnlichen Rolle: Er posiert mit Bitcoin. Diese Sammlung hat für Aufsehen gesorgt, da Trump in der Vergangenheit als Kritiker von Kryptowährungen bekannt war.

Wer­bung

• Trump veröffentlicht seine vierte NFT-Kollektion, in der er erstmals mit Bitcoin posiert

• Früherer Krypto-Kritiker Trump überrascht mit neuem Bezug zur digitalen Währung

• Die Reaktion der Krypto-Community bleibt gemischt

Trump und seine NFT-Kollektion: Ein kurzer Rückblick Donald Trump hat sich seit Ende seiner Präsidentschaft zunehmend in das Geschäft mit digitalen Sammelobjekten eingemischt. Bereits in der Vergangenheit veröffentlichte er mehrere NFT-Kollektionen, die ihn in unterschiedlichen ikonischen Posen darstellten. Diese digitalen Kunstwerke wurden als Sammlerstücke angeboten und fanden vor allem bei seinen Anhängern Anklang. Wie aus einem Online-Beitrag von Coindesk hervorgeht, hat Trump nun seine vierte NFT-Serie veröffentlicht, in der er sich erstmals in direkter Verbindung mit Bitcoin zeigt. Wer­bung Über 390+ Kryptos und 2.800 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen Bitcoin in der neuesten Trump-Kollektion: Ein Wandel im Image? Die wohl größte Überraschung der neuen NFT-Serie ist die Darstellung Trumps mit Bitcoin. Dieser Schritt erscheint besonders bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass Trump in der Vergangenheit Bitcoin und andere Kryptowährungen scharf kritisierte. Noch vor einigen Jahren bezeichnete er Bitcoin als "Betrug" und sprach sich gegen den Einsatz von Kryptowährungen aus. Dass er nun in seiner NFT-Kollektion den Bitcoin ins Rampenlicht rückt, deutet auf einen möglichen Imagewandel hin, wie ein Beitrag von Morningstar andeutet. Diese Darstellung könnte jedoch auch als taktische Entscheidung gesehen werden. Trump könnte versucht haben, das wachsende Interesse und die Akzeptanz von Kryptowährungen in der Gesellschaft zu nutzen, um seine NFTs an ein breiteres Publikum zu vermarkten. Die Krypto-Community ist bekannt für ihre Begeisterung für digitale Kunstwerke, insbesondere NFTs. Daher könnte die Verbindung zu Bitcoin nicht nur als eine simple Marketingstrategie, sondern auch als Versuch gewertet werden, sich mit einer aufstrebenden und einflussreichen Gruppe in der digitalen Wirtschaft zu verbinden, wie es weiter heißt. Die Reaktion der Krypto-Community Die Krypto-Community reagierte unterschiedlich auf die Veröffentlichung der neuen NFT-Kollektion. Während einige das neue Design als geschickten Schachzug lobten, gibt es auch kritische Stimmen, die Trumps Vergangenheit als Krypto-Kritiker betonen. Ein Bericht von Coindesk zeigt, dass die Meinungen in der Community gespalten sind. Einige Krypto-Enthusiasten betrachten die Kollektion als eine geschickte PR-Aktion, um von der Popularität des Bitcoins zu profitieren, während andere skeptisch bleiben und Trumps Beweggründe hinterfragen. Es ist interessant zu beobachten, wie sich die Wahrnehmung von Trump innerhalb der Krypto-Community entwickelt hat. Viele Krypto-Befürworter hatten Trump in der Vergangenheit wegen seiner ablehnenden Haltung gegenüber Bitcoin kritisiert. Die jetzige Darstellung könnte als ein Versuch gewertet werden, diese Kluft zu überbrücken und neue Unterstützer zu gewinnen, so Coindesk weiter. Die Frage, ob die neue NFT-Kollektion von Trump auch wirtschaftlich erfolgreich sein wird, ist noch offen. Frühere NFT-Verkäufe von Trump erzielten beträchtliche Summen, und es bleibt abzuwarten, ob die Verbindung mit Bitcoin diesen Erfolg fortsetzen kann, wie Morningstar abschließend berichtet. D. Maier / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Chip Somodevilla/Getty Images, Dim Dimich / Shutterstock.com