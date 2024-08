Was droht der Google-Mutter?

Die mögliche Wiederwahl Donald Trumps könnte erhebliche Risiken für Alphabet bergen. Analysten und Anleger sind besorgt über mögliche Auswirkungen auf den Tech-Giganten.

• Einfluss Trumps auf die Geldpolitik und mögliche Folgen für Alphabet

• Bedrohung durch mögliche Zerschlagung des Konzerns

• Analysteneinschätzungen zur Alphabet-Aktie





Trumps mögliche Wiederwahl: Gefahr für Alphabet?

Donald Trump, der ehemalige US-Präsident, befindet sich derzeit mitten im Wahlkampf. Seine Wiederwahl könnte schwerwiegende Auswirkungen auf den US-Tech-Giganten Alphabet haben. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass die Beziehung zwischen dem Konzern und Trump angespannt ist - besonders, wenn es um Regulierungen und die Zerschlagung von Großkonzernen geht.

Trump und die Gefahr einer Zerschlagung

Bereits häufiger geriet Alphabet ins Visier von US-Regulierungsbehörden, die über eine mögliche Zerschlagung des Unternehmens diskutierten. Trump hat sich während seiner ersten Amtszeit mehrfach kritisch über große Technologiekonzerne geäußert. So wurde von der US-Regierung eine Klage gegen Alphabet in der ersten Amtszeit Trumps (2020) eingereicht. Erst Anfang August dieses Jahres urteilte dann ein Richter, dass Alphabets Google-Suchmaschine eine Monopolstellung innehat. Sollte also Donald Trump wiedergewählt werden, könnten erneute Bemühungen zur Zerschlagung des Konzerns an Fahrt gewinnen. Dies würde nicht nur den Konzern selbst, sondern auch die Anleger schwer treffen.

Einfluss auf die US-Zinspolitik - weiteres Unheil für Alphabet?

Neben der Bedrohung durch wettbewerbsbehördliche Regulierungen könnte eine weitere Herausforderung Trumps Eingreifen in die Geldpolitik darstellen. Trump hat bereits in der Vergangenheit angekündigt, dass er die US-Zinspolitik der Federal Reserve (Fed) beeinflussen möchte. "Ich denke, der Präsident sollte dort zumindest ein Mitspracherecht haben", sagte er auf einer Pressekonferenz Mitte August.





Das sind die bisherigen US-Präsidenten

Der Präsident der Vereinigten Staaten ist heute eine der mächtigsten politischen Figuren der Welt und verfügt über erhebliche nationale und internationale Macht. Zum Ranking.







Eine solche Einmischung könnte erhebliche Unsicherheiten auf den Märkten verursachen. Für Alphabet, das stark von günstigen Finanzierungsmöglichkeiten und einer stabilen wirtschaftlichen Lage profitiert, könnten steigende Zinsen oder eine volatile Zinspolitik zusätzlich erhebliche Risiken darstellen.

Eine ungewisse Zukunft für Alphabet?

Die möglichen politischen Entwicklungen in den USA, besonders im Hinblick auf die Wiederwahl Donald Trumps, könnten erhebliche Unsicherheiten für Alphabet und seine Aktionäre mit sich bringen. Die Bedrohung durch Regulierungen und die Zerschlagung des Konzerns, gekoppelt mit einem möglichen Einfluss auf die Geldpolitik, zeichnet ein unsicheres Bild für die Zukunft des Tech-Giganten.

Analysteneinschätzungen zur Alphabet-Aktie

Trotz der potenziellen Risiken durch eine mögliche Wiederwahl Trumps sind die Analysten weiterhin optimistisch in Bezug auf die Alphabet C-Aktie. Auf der Finanzplattform TipRanks sind aktuell elf Analysten gelistet, die Alphabet bewerten. Die Mehrheit von ihnen gibt eine Kaufempfehlung ab (neun Analysten). Zwei Experten stufen das Papier mit "Hold" ein. Das durchschnittliche Kursziel wird bei 208,44 US-Dollar angegeben. Gemessen am letzten Kurs von 163,40 US-Dollar ergäbe sich hieraus ein Aufwärtspotenzial von mehr als 27 Prozent (Schlusskurs vom 29. August 2024).

Während Analysten derzeit also noch optimistisch sind, sollten Anleger die Entwicklungen aufmerksam verfolgen.

Redaktion finanzen.net