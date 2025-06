Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 174,12 USD.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 174,12 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 174,34 USD. Bei 173,97 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.362.531 Stück gehandelt.

Am 05.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 207,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 15,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 140,53 USD. Mit Abgaben von 19,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,516 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 196,83 USD angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 24.04.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,84 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,91 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 89,97 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,47 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 29.07.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 9,58 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

