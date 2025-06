Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 176,37 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 176,37 USD. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 176,54 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 175,98 USD. Bisher wurden via NASDAQ 783.800 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.02.2025 markierte das Papier bei 207,05 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 17,40 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 140,53 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 20,32 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Alphabet A (ex Google) seine Aktionäre 2024 mit 0,600 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,516 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 196,83 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 24.04.2025. In Sachen EPS wurden 2,84 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,91 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 89,97 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 80,47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,58 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

