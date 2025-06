Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 175,09 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 175,09 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 174,95 USD. Bei 175,64 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 915.819 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 207,05 USD erreichte der Titel am 05.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 15,44 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 140,53 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 19,74 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,516 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 196,83 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 24.04.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,84 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,91 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 89,97 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 80,47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 9,58 USD im Jahr 2025 aus.

