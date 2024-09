Minentitel im Blick

Der Goldpreis erlebt ein Jahr der Rekorde. Das treibt auch Minenaktien an, denen US-Ökonom Peter Schiff nun sogar einen ausgeprägten Bullenmarkt zutraut.

Mehr als 2.500 US-Dollar je Feinunze kostet Gold derzeit. Damit rangiert das Edelmetall auf Rekordniveau. Dabei gibt es eine Reihe von Faktoren, die den Goldpreis antreiben - und mit ihm auch zahlreiche Minenaktien.

Gründe für den Goldpreisanstieg

Insbesondere im August lief es gut für Goldpreisanleger, was auch der Tatsache zu schulden war, dass viele Marktteilnehmer den zwischenzeitlichen Kurseinbruch nutzten, um sich in sichereren Investments wie Gold zu positionieren. Hinzu kommt die Politik der Zentralbanken, insbesondere die der US-Notenbank Federal Reserve. Mit der Aussicht darauf, dass die Währungshüter den Leitzins in dieser Woche erstmals wieder senken werden, gehen die Erwartungen an eine Schwächung des US-Dollars einher - auch das ein Kaufargument für Goldinteressenten.

Goldminenaktien im Auftrieb

Im Windschatten der Ereignisse am Rohstoffmarkt haben auch bestimmte Aktien in den letzten Wochen und Monaten profitieren können. Besonders auffällig waren in diesem Zusammenhang Titel aus dem Bergbausektor, die zwischenzeitlich neue Jahreshochs erreicht haben. Das hat auch Goldbulle und Marktexperte Peter Schiff erkannt und lobt Vertreter des Sektors auf X in den höchsten Tönen: "#Gold hatte gerade zwei aufeinanderfolgende Tagesschlusskurse über 2.500 USD. Viele Goldminenaktien haben heute neue 52-Wochen-Höchststände erreicht. Die Bühne ist bereit für einen großen Bullenmarkt. Ich erwarte, dass der Edelmetallbergbau der Sektor mit der besten Performance sein wird, nicht nur für den Rest dieses Jahres, sondern für dieses Jahrzehnt", schrieb er auf der Plattform vor einigen Wochen. Seitdem hat der Goldpreis - ebenso wie die Performance von Minenaktien - nicht nachgelassen.

#Gold just had two consecutive daily closes above $2,500. Many gold mining stocks hit new 52-week highs today. The stage is set for a major bull market. I expect precious metals mining to be the best-performing sector, not just for the remainder of this year, but for this decade. August 19, 2024

Wie können Anleger davon profitieren?

Anleger, die diese Aussage zum Anlass nehmen wollen, um sich am Goldmarkt zu positionieren, ohne Gold zu kaufen, für die sind eben jene Goldminenaktien eine Anlageoption. Dabei lohnt sich insbesondere ein Blick auf die Marktführer: Newmont Mining etwa hat in diesem Jahr an der NYSE bereits rund 25 Prozent an Wert gewonnen. Titel von Barrick Gold legten daneben seit Januar um rund 23 Prozent zu, während es für Agnico Eagle Mines sogar um satte 43 Prozent aufwärts ging und AngloGold Ashanti mit einem Plus von mehr als 54 Prozent punkten konnte. Diese großen Branchenvertreter hätten sich also bereits als Alleininvestment gelohnt, wenn Anleger hier zum Jahresstart eingestiegen wären.

Um das Investment im Goldminenbereich mehr zu diversifizieren bieten sich börsengehandelte Fonds an. Dabei stehen am Markt diverse ETFs in unterschiedlichsten Zusammensetzungen zur Auswahl. Neben den großen Marktplayern finden sich in einigen ETFs auch Small Caps wieder.

Gefahr der Abhängigkeit

Zwar haben Goldminenaktien mit Blick auf die Goldpreisrally auf breiter Front in den vergangenen Monaten teils stark zulegen können, Investoren sollten aber bei ihrer Investmentauswahl auch einen Blick auf die Geschäftsstrategie der jeweiligen Unternehmen werfen. Im Idealfall sollten die Branchenvertreter auch während einer Schwächephase von Gold wirtschaftlich solide aufgestellt sein, damit das Anlagerisiko begrenzt werden kann.



