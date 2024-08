Schwacher Handel: ATX letztendlich schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Kaum verändert zeigte sich der ATX am Abend.

Werte in diesem Artikel

Am Freitag beendete der ATX den Handel nahezu unverändert (minus 0,08 Prozent) bei 3.627,08 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 117,170 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,010 Prozent auf 3.629,51 Punkte an der Kurstafel, nach 3.629,88 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3.644,09 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3.611,50 Einheiten.

ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der ATX bereits um 1,80 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 16.07.2024, den Stand von 3.683,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.05.2024, erreichte der ATX einen Wert von 3.707,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.08.2023, wurde der ATX mit 3.140,75 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6,30 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3.777,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.305,62 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 2,74 Prozent auf 16,48 EUR), Raiffeisen (+ 1,06 Prozent auf 17,11 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,84 Prozent auf 30,05 EUR), Wienerberger (+ 0,41 Prozent auf 29,22 EUR) und Lenzing (+ 0,32 Prozent auf 31,35 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Mayr-Melnhof Karton (-1,71 Prozent auf 103,40 EUR), UNIQA Insurance (-1,04 Prozent auf 7,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,74 Prozent auf 33,40 EUR), DO (-0,67 Prozent auf 147,40 EUR) und Erste Group Bank (-0,46 Prozent auf 47,28 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Das Handelsvolumen der CA Immobilien-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 1.040.361 Aktien gehandelt. Im ATX nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 26,352 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net