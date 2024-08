DAX fester erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün - Bayer gewinnt im US-Glyphosatstreit

Deutschland Europa USA Asien

Am deutschen Aktienmarkt wird zum Wochenende mit einem freundlichen Handelsstart gerechnet. Der DAX sowie der TecDAX werden am Freitag mit Gewinnen erwartet. Abgeschwächte Rezessionsängste in den USA könnten den DAX auch am Freitag auf Gewinnkurs halten. Damit steht ein positiver Abschluss einer starken Erholungswoche bevor, in der der Leitindex nach aktueller Indikation einen Zuwachs von bisher 2,8 Prozent verzeichnet hat. Seine Monatsverluste hat er mittlerweile größtenteils wettgemacht. Bereits zur Wochenmitte hatten Preis- und Inflationsdaten aus den USA die Märkte beruhigt und weltweit für Unterstützung gesorgt. Starke US-Einzelhandelsumsätze am Vortag verstärkten den Eindruck, dass die Rezessionsängste in den USA übertrieben sein könnten und die US-Notenbank Fed die Zinsen bald senken könnte. Obwohl die robusten Einzelhandelsumsätze noch kein eindeutiger Beweis für eine anhaltend starke US-Wirtschaft sind, stellen sie eine notwendige Bedingung für eine solche Einschätzung dar, erklärte am Morgen Ulrich Leuchtmann, Devisenexperte bei der Commerzbank. Die Berichtssaison ist hierzulande derweil so gut wie beendet.



Die europäischen Märkte soll am Freitag stabil starten. So startete der EURO STOXX 50 wird mit einem ruhigen Handelsstart erwartet. Nach der Erleichterungsrally am Vortag, ausgelöst durch positive US-Einzelhandelsdaten, dürfte es am Freitag an den europäischen Börsen wieder ruhiger zugehen. Die Prognosen deuten auf einen kaum veränderten Handelsbeginn hin. Die Rezessionsängste wurden durch die Daten etwas gedämpft, dennoch rechnet man weiterhin mit einer Zinssenkung im September. Zur positiven Marktstimmung trägt auch bei, dass bisher kein iranischer Gegenschlag auf die Ermordung eines hochrangigen Hamas-Führers in Teheran erfolgt ist. Von der laufenden Berichtssaison sind kaum noch Impulse zu erwarten, und der Terminkalender für Freitag ist weitgehend leer.





Die US-Börsen verbuchten am Donnerstag deutliche Gewinne. Der Dow Jones startete bereits fester in die Sitzung und kletterte anschließend weiter nach oben. Er beendete den Handel schließlich 1,39 Prozent im Plus bei 40.563,32 Punkten.

Beim NASDAQ Composite fielen die Anfangsgewinne noch deutlicher aus. Daraufhin setzten die Bullen sogar noch eins drauf und schickten den Tech-Index weiter aufwärts. Er ging schließlich 2,34 Prozent höher bei 17.594,50 Zählern in den Feierabend. Die US-Börsen setzten am Donnerstag ihre jüngste Aufwärtsbewegung fort - sogar mit beschleunigter Tendenz. Positive Wirtschaftsdaten trugen zu einer optimistischen Stimmung bei. Besonders erfreulich waren die Meldungen aus dem Einzelhandelssektor: Die US-Einzelhandelsumsätze stiegen im Juli um 1,0 Prozent. Das war deutlich mehr als von Analystenseite erwartet worden war (0,3 Prozent). Laut dem Volkswirt Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen sorgten im Juli vor allem der Benzinabsatz und die Pkw-Verkäufe für einen Schub bei den Einzelhandelsumsätzen. Die Markterwartungen wurden deutlich übertroffen, zitierte die Deutsche Presse-Agentur aus seiner Analyse. Unternehmensseitig sorgten die Aktien von Walmart mit einem Kurssprung für Schlagzeilen. Der Einzelhandelsriese hob seine Prognosen für den Jahresumsatz und den bereinigten Gewinn je Aktie an. Zudem übertrafen die Umsätze und Gewinne im zweiten Quartal die Erwartungen der Analysten.