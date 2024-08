Kursziel angepasst

Die Privatbank Berenberg hat das Rating von NEL ASA angepasst.

Werte in diesem Artikel

Die Privatbank Berenberg hat NEL ASA von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 8 auf 7 norwegische Kronen gesenkt. Regulatorische Verzögerungen in den USA blieben eine der größten Herausforderungen für den Wasserstoff-Spezialisten, schrieb Analyst James Carmichael in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insgesamt sei er weiterhin optimistisch, dass die Verbreitung von Wasserstoff zunehmen wird, aber die Aussicht auf einen sehr begrenzten Auftragseingang bis Mitte 2025 lasse nur wenig Spielraum für etwaige Kurstreiber. Der Experte schraubte seine Ergebnisprognosen für 2025 und 2026 deutlich nach unten.

Im EURONEXT-Handel verliert die NEL-Aktie zeitweise 2,64 Prozent auf 5,532 Euro.

/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2024 / 16:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

HAMBURG (dpa-AFX Broker)