Erhöhte Wettbewerbsfähigkeit

Der E-Commerce-Konzern JD.com konnte sein Ergebnis im zweiten Quartal nahezu verdoppeln.

• JD.com mit leichtem Umsatzwachstum

• Kräftiges Gewinnplus

• Aktionäre greifen zu

Der Alibaba-Erzrivale konnte seine Umsatzerlöse in den drei Monaten bis Ende Juni geringfügig auf 291,4 Milliarden Yuan verbessern, ein Plus von 1,2 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal. Damit verlangsamte sich das Wachstum zwar deutlich. Jedoch kam dies nicht überraschend, denn Analysten hatten durchschnittlich einen Rückgang auf 291,47 Milliarden Yuan erwartet.

Die chinesische E-Commerce- und Logistik-Plattform steigerte zudem ihr Nettoergebnis von 6,9 Mrd. auf nun 13,6 Mrd. Yuan. Hierzu trug bei, dass sich das operative Ergebnis auf 10,5 Mrd. Yuan verbesserte, im Vergleich zu 8,3 Mrd. Yuan im Vorjahresquartal.

Rekordergebnisse

"Im zweiten Quartal stiegen unsere Gesamteinnahmen um 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, da wir eine hohe Basis in unserer Elektronik- und Haushaltsgerätekategorie aus dem letzten Jahr überwinden konnten, während das Wachstum in unserer allgemeinen Warengruppe, insbesondere im Supermarkt, robust blieb", kommentierte Ian Su Shan, Chief Financial Officer von JD.com die Zahlen im Rahmen der Bilanzvorlage. "Wir haben die preisliche Wettbewerbsfähigkeit während der Aktionssaison durch unsere Lieferkette und einen disziplinierten Ansatz weiter verbessert, anstatt uns auf Subventionen zu verlassen. So stieg unsere Bruttomarge im Jahresvergleich deutlich um 137 Basispunkte auf 15,8 Prozent und trug zu unserem rekordhohen Betriebs- und Nettogewinn auf Non-GAAP-Basis im Quartal bei. Diese hochwertigen Ergebnisse in Verbindung mit unserem beschleunigten Aktienrückkauf unterstreichen das Engagement von JD, langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen."

So reagiert die JD.com-Aktie

An der Börse in Hongkong waren die Papiere am Freitag letztlich 8,71 Prozent im Plus bei einem Schlussstand von 108,00 Hongkong-Dollar aus der Sitzung gegangen. Auch an der NASDAQ zeigen sich vorbörslich Gewinne: Das Papier steigt zeitweise um 3,11 Prozent auf 27,84 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net