Gute Entwicklung

Talanx bleibt trotz eines Gewinnsprungs im ersten Halbjahr vorsichtig.

Der Versicherungskonzern ließ seine Jahresprognose trotz der guten Entwicklung im bisherigen Jahresverlauf unverändert, kündigte aber eine Überprüfung für den Herbst an und stellte eine Anhebung in Aussicht.

"Trotz höherer Großschäden im zweiten Quartal haben wir Puffer für die Hurrikan-Saison im dritten Quartal, die laut Expertenprognosen außergewöhnlich stark werden soll", sagte Vorstandschef Torsten Leue laut Mitteilung. "Deshalb sind wir für das Jahr 2024 sehr zuversichtlich, unser Ergebnisziel von mehr als 1,7 Milliarden Euro deutlich zu übertreffen und werden unsere Prognose nach dem dritten Quartal überprüfen."

Der Gewinn nach Steuern und Dritten stieg in den ersten sechs Monaten des Jahres um 32 Prozent auf 1,09 Milliarden Euro, wie der Versicherer mitteilte. Talanx überschritt damit beim Halbjahr erstmals die Marke von 1 Milliarde Euro.

Die Großschadenbelastung zog im zweiten Quartal massiv an. Im Halbjahr lagen die entsprechenden Leistungen mit 750 Millionen Euro zwar unter dem Vorjahreswert von 820 Millionen Euro, allerdings hatte der Konzern im ersten Quartal nur 76 Millionen an Großschadenbelastungen verbucht, gegenüber 419 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Größter Einzelschaden im Konzern war das durch starke Regenfälle verursachte Hochwasser in Süddeutschland im Frühsommer mit 174 Millionen Euro. Weitere Großschäden waren unter anderem die Flut in Brasilien und die Unruhen in Neukaledonien.

Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote des Konzerns verbesserte sich um 2,5 Prozentpunkte auf 91,2 Prozent. Die Quote setzt Aufwand und Ertrag im Versicherungsgeschäft ins Verhältnis. Unter 100 arbeitet eine Versicherung profitabel.

Das Kapitalanlageergebnis verbesserte sich um 3 Prozent auf 784 Millionen Euro, während der Versicherungsumsatz kräftiger um 13 Prozent auf 23,6 Milliarden Euro zulegte. Das war vor allem einem starken Erstversicherungsgeschäft zu verdanken, das den Umsatz um 23 Prozent steigerte. In der Rückversicherung legte der Umsatz um 5 Prozent zu.

Via XETRA gewinnt die Talanx-Aktie zeitweise 2,54 Prozent auf 68,60 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)