Schwacher Handel in Wien: ATX präsentiert sich am Freitagnachmittag schwächer

Kursentwicklung

Der ATX bewegt sich heute auf rotem Terrain.

Am Freitag geht es im ATX um 15:39 Uhr via Wiener Börse um 0,82 Prozent auf 3.622,20 Punkte nach unten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 115,889 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 3.651,97 Punkte an der Kurstafel, nach 3.652,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3.657,09 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.614,32 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 0,559 Prozent. Der ATX lag noch vor einem Monat, am 20.08.2024, bei 3.638,79 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 20.06.2024, den Stand von 3.630,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.09.2023, wies der ATX einen Stand von 3.211,99 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 6,16 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 3.777,78 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 3.305,62 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Telekom Austria (+ 0,83 Prozent auf 8,50 EUR), Verbund (+ 0,42 Prozent auf 72,45 EUR), BAWAG (+ 0,35 Prozent auf 71,40 EUR), Raiffeisen (+ 0,28 Prozent auf 18,05 EUR) und Erste Group Bank (-0,10 Prozent auf 48,75 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Mayr-Melnhof Karton (-4,45 Prozent auf 88,00 EUR), Wienerberger (-3,41 Prozent auf 30,00 EUR), Lenzing (-2,74 Prozent auf 31,95 EUR), EVN (-2,54 Prozent auf 28,80 EUR) und AT S (AT&S) (-2,48 Prozent auf 19,70 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX ist die IMMOFINANZ-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.004.387 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 25,726 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

2024 hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,52 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

