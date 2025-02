Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Index-Performance im Fokus

So bewegt sich der ATX Prime heute.

Am Donnerstag steht der ATX Prime um 09:10 Uhr via Wiener Börse 0,03 Prozent im Minus bei 2.036,53 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,010 Prozent auf 2.037,29 Punkte an der Kurstafel, nach 2.037,09 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2.037,78 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2.030,65 Punkten.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht sank der ATX Prime bereits um 0,208 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.01.2025, lag der ATX Prime bei 1.894,78 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 20.11.2024, bei 1.744,56 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 20.02.2024, bei 1.709,18 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 11,53 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 2.080,73 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.802,28 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 2,75 Prozent auf 11,94 EUR), Raiffeisen (+ 1,24 Prozent auf 24,42 EUR), Palfinger (+ 1,24 Prozent auf 24,55 EUR), PORR (+ 1,12 Prozent auf 22,60 EUR) und Marinomed Biotech (+ 1,06 Prozent auf 14,30 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen ZUMTOBEL (-1,94 Prozent auf 5,06 EUR), Polytec (-1,31 Prozent auf 2,26 EUR), OMV (-1,20 Prozent auf 39,56 EUR), Wienerberger (-1,18 Prozent auf 30,08 EUR) und UBM Development (-1,03 Prozent auf 19,25 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 44.509 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 27,875 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,36 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net