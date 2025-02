DAX leicht im Plus erwartet -- Asien-Börsen tiefer -- Mercedes-Benz mit Gewinneinbruch -- Airbus steigert operatives Ergebnis -- Siemens verkauft Healthineers-Aktienpaket -- SAP, Tesla im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag mit freundlicher Tendenz zeigen. Der DAX gewinnt vorbörslich leicht.

Der TecDAX wird ebenso mit leichten Zuschlägen erwartet. Nach den Gewinnmitnahmen am Vortag dürfte sich der DAX am Donnerstag wieder erholen. Am Mittwoch hatte der DAX nach kräftigen Gewinnen und mehreren Rekorden nachgegeben. Vom Rekordhoch hatte er letztlich 500 Punkte eingebüßt, was durch Inflationsängste und Aussagen von EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel über ein möglicherweise baldiges Ende des Zinssenkungszyklus belastet wurde. Laut Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners hätten ihre Äußerungen viele Anleger skeptischer gemacht. "Sollten die Zinssenkungen der EZB früher enden als erwartet, würde das der Börsenrallye die Grundlage entziehen.", zitiert ihn die Deutsche Presse-Agentur. Leicht positive Impulse kommen aus New York, wo der Dow Jones Industrial im Späthandel noch einen kleinen Aufschwung verzeichnen konnte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen dürften sich am Donnerstag höher präsentieren. Der EURO STOXX 50 steigt vorbörslich moderat. Marktteilnehmer rechnen am Donnerstag mit einer leichten Erholung. Die Vorgaben aus der Wall Street sind stabil, und die Renditen geben am frühen Donnerstag leicht nach. "Die Frage ist, ob der Rücksetzer wirklich schon vorbei ist", meint ein Marktteilnehmer laut Dow Jones Newswires. Weitere Impulse erhoffen sich die Akteure von der laufenden Berichtssaison. Am Nachmittag rückt dann der Konjunkturindex der Notenbankfiliale in Philadelphia in den Fokus. Zudem bleibt die geopolitische Lage ein wichtiger Faktor, da der Konflikt zwischen den USA und der EU hinsichtlich der Einschätzung des Ukraine-Kriegs laut Beobachtern zu einer Spaltung des Westens geführt hat. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Börsen zeigte sich am Mittwoch kaum Bewegung. Der Dow Jones schloss mit einem leichten Plus von 0,16 Prozent bei 44.627,46 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging unterdessen 0,07 Prozent höher bei 20.056,25 Punkten aus dem Handel. Neue Zolldrohungen von Präsident Donald Trump blieben im Fokus. Nach den jüngsten Kursgewinnen nahmen die Anleger eine abwartende Haltung ein und beobachteten die Entwicklungen rund um die von den USA angestoßenen Friedensverhandlungen mit Russland sowie Trumps Handelspolitik. Wirtschaftliche Impulse blieben zur Wochenmitte Mangelware. Während die Zahl der US-Baubeginne im Januar stärker als erwartet zurückging, übertrafen die Baugenehmigungen die Prognosen.

Trumps Überlegungen zu Zöllen von 25 Prozent oder mehr auf Automobile, Halbleiter und pharmazeutische Produkte sorgten indes für Unsicherheit, wurden aber bislang weitgehend als Verhandlungstaktik gewertet. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken