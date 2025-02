Abschwächendes Wachstum

Der weltweit größte Einzelhändler Walmart geht eher vorsichtig in das neue Geschäftsjahr.

So dürfte sich das Wachstum etwas abschwächen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bentonville/Arkansas mit. Die Nettoerlöse sollen 2025/26 (per Ende Januar) um drei bis vier Prozent zulegen. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie hat Walmart

