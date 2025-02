10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX stabil erwartet

Der DAX zeigt sich eine Stunde vor Handelsstart marginale 0,02 Prozent höher bei 22.873,90 Punkten.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich im Minus

Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigten sich am Mittwoch mehrheitlich mit Abschlägen. In Tokio verliert der Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,31 Prozent auf 39.147,98 Punkte. Der Shanghai Composite gewinnt unterdessen 0,50 Prozent auf 3.341,26 Zähler. Der Hang Seng notiert derweil 0,57 Prozent tiefer bei 22.845,46 Indexpunkten.

3. BP erwägt wohl Verkauf des Schmierstoffgeschäfts für hohe Milliardensumme

BP denkt Kreisen zufolge über den Verkauf seines Schmiermittelgeschäfts nach. Damit würde der britische Ölkonzern dem aktivistischen US-Investor Elliott Investment Management entgegenkommen. Zur Nachricht

4. HSBC übertrifft Gewinnerwartungen deutlich

HSBC Holdings hat im vierten Quartal auch dank höherer Provisionserträge mehr verdient als erwartet und will nun Aktien im Wert von bis zu 2,0 Milliarden US-Dollar zurückkaufen. Die Bank teilte mit, dass sie für die drei Monate bis Ende Dezember einen Nettogewinn von 197 Millionen Dollar verbucht hat, verglichen mit einem Nettoverlust von 153 Millionen Dollar vor einem Jahr. Zur Nachricht

5. Trump deutet Zölle von bis zu 25 Prozent an

US-Präsident Donald Trump hat Zölle in Höhe von 25 Prozent auf den Import von Autos in die USA in Aussicht gestellt. "Sie werden in der Nähe von 25 Prozent liegen", sagte Trump auf eine entsprechende Frage bei einer Pressekonferenz in seinem Anwesen Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida. Zur Nachricht

6. Mercedes-Benz in der Krise: Diese Dinge belasten

Die Autokrise ist bei Mercedes-Benz angekommen. Gewinneinbruch, Absatzrückgang, Sparen - die fetten Jahre sind vorbei. Das sind die Gründe. Zur Nachricht

7. BVB peilt Einzug ins Achtelfinale der Champions League an

Borussia Dortmund will im Playoff-Rückspiel gegen Sporting Lissabon den Einzug ins Achtelfinale der Champions League perfekt machen. Das Team von BVB-Trainer Niko Kovac geht nach dem 3:0-Hinspielerfolg in Portugal als klarer Favorit in das Heimspiel an diesem Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN). Zur Nachricht

8. HP kauft Entwicklerfirma Humane von Ex-Apple-Managern - Smartphone-Alternative gescheitert

Der ambitionierte Versuch eines Start-ups zwei ehemaliger Apple-Manager mit einem kleinen KI-Gerät dem Smartphone Konkurrenz zu machen, ist gescheitert. Die bisher verkauften "AI Pins" werden nur noch bis Ende des Monats funktionieren. Zur Nachricht

9. Ölpreise verteuern sich

Die Ölpreise ziehen etwas an. So verteuert sich Brent am Vormittag um 0,28 auf 76,05 US-Dollar, während WTI um 0,24 auf 72,07 US-Dollar steigt.

10. Euro zieht an

Der Euro kostet am Morgen 1,0461 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vortag.