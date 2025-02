DAX startet höher -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- HSBC übertrifft Gewinnerwartungen deutlich -- BP erwägt wohl Verkauf des Schmierstoffgeschäfts in Milliardenhöhe - Trump-Zölle, BVB im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt startet zur Wochenmitte mit Aufschlägen. Der DAX präsentiert sich zur Eröffnung 0,14 Prozent im Plus bei 22.875,96 Punkten und damit nur knapp entfernt von seinem gestrigen Rekordhoch bei 22.882,77 Zählern.

Der TecDAX notiert im frühen Handel ebenso mit leichten Gewinnen. Der deutsche Aktienmarkt könnte im Handelsverlauf am Mittwoch weiter zulegen und würde damit an die moderaten Gewinne des Vortags anknüpfen. Eine weitere Höchstmarke ist möglich, jedoch scheint der Spielraum für größere Anstiege allmählich begrenzt. Zuletzt sorgten die Hoffnungen auf eine Lösung des Ukraine-Konflikts sowie auf Wirtschaftsreformen nach der Bundestagswahl in Deutschland für Auftrieb. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen beginnen den Handel am Mittwoch wenig bewegt. Der EURO STOXX 50 zeigt sich zum Sitzungsstart nahe der Nulllinie. Händler erwarten einen verhaltenen Handel zur Wochenmitte. Klare Impulse von der Wall Street nach dem langen US-Wochenende bleiben aus. In den USA zählten die Energie- und Versorgerbranchen zu den Gewinnern, was jedoch kaum Einfluss auf die europäischen Märkte hat. Auch in Asien zeigen sich die Börsen am Morgen uneinheitlich. Im Fokus stehen erneut Autowerte, nachdem US-Präsident Donald Trump seine Drohung bekräftigt hat, Strafzölle von bis zu 25 Prozent zu verhängen. Auch Halbleiter- und Pharmaprodukte könnten betroffen sein. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen bewegten sich am Dienstag nur seitwärts. Der Dow Jones hatte die Sitzung marginal höher eröffnet und trat anschließend weitgehend auf der Stelle. Zur Schlussglocke wies er ein geringfügiges Plus von 0,02 Prozent bei 44.556,34 Punkten aus.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite gab seine frühen Gewinne größtenteils wieder ab schloss nur mit einem sehr kleinen Zuwachs von 0,07 Prozent bei 20.041,26 Zählern. Die Anleger hielten sich angesichts der derzeit hohe Bewertungen am US-Aktienmarkt zurück. Stützend wirkte jedoch die Hoffnung auf eine Friedenslösung für die Ukraine durch Verhandlungen zwischen den USA und Russland. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken