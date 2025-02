Im Aufwind

Asiatische Chipwerte befinden sich am Mittwoch im Rallymodus. Angetrieben wird der Sektor von Samsungs Plänen, Aktien im Milliardenwert einzuziehen. Auch die guten Vorgaben vom US-Techsektor stützen.

• Asiatische Chip-Aktien am Mittwoch stark gefragt

• Rally der US-Chipwerte am Vortag stützt

• Samsung will Aktien im Milliardenwert einziehen

Asiatische Techwerte befinden sich am Mittwoch im Aufwind. So stieg der koreanische Chiptitel SK hynix in Seoul letztlich um 4,05 Prozent auf 218.500 Won. Die Aktie des Halbleiterexperten HANMI Semiconductor gewann dort derweil sogar 8,74 Prozent auf 107.000 Won. Doch nicht nur der südkoreanische Techsektor profitierte am Mittwoch von der guten Stimmung, auch der chinesische Techbereich kann Zugewinne verzeichnen. So stehen auch hier Chiptitel im Anlegerinteresse: Die Aktien von Shenzhen Inovance steigen in Shenzhen zeitweise um 8,57 Prozent auf 72,44 Yen, während die Titel von Will Semiconductor in Shanghai um 10,00 Prozent auf 157,96 Yen nach oben springen.

US-Chipwerte im Rallymodus

Am Markt werden zweierlei Ursachen für die gute Stimmung ausgemacht. Zum einen ging es am Vortag bereits für US-Chipwerte deutlich nach oben, was nun auch den asiatischen Techsektor stützt. Hier gewann unter anderem die Intel-Aktie an der NASDAQ letztlich 16,06 Prozent auf 27,39 US-Dollar. Angetrieben wurde die Rally von einem Bericht des Wall Street Journals, wonach Broadcom und TSMC unabhängig voneinander in Erwägung ziehen, Gebote für Teile des Chipriesen abzugeben. Auch andere US-Chipwerte waren am Dienstag gefragt, wie Micron Technology, die ein Plus von 7,31 Prozent auf 106,79 US-Dollar verzeichneten, AMD, die 1,04 Prozent auf 114,28 US-Dollar stiegen, oder auch Applied Materials, die letztlich 1,65 Prozent auf 172 US-Dollar zulegten.

Samsung-Pläne sorgen für gute Stimmung

Auf der anderen Seite befeuern die jüngsten Pläne von Samsung Electronics die gute Stimmung. So gab Samsung schon am Dienstag bekannt, Aktien im Wert von 3,05 Billionen Won, was umgerechnet etwa 2,11 Milliarden US-Dollar entspricht, einzuziehen, die Samsung erst kurz zuvor zurückgekauft hatte. Wie aus Dokumenten an Südkoreas Aufsichtsbehörde hervorgeht, plant der Chipriese außerdem weitere Aktien im Milliardenwert zurückzukaufen. Die Ankündigung geht auf die Pläne zurück, die Samsung bereits im November 2024 verkündete, nämlich innerhalb von 12 Monaten insgesamt Aktien im Wert von 10 Billionen Won zurückzukaufen. Die Samsung-Aktie stieg in Seoul im Mittwochshandel letztlich um 3,16 Prozent auf 58.700 Won.

Gleichzeitig gab Samsung bekannt, zwei neue Mitglieder für das Board nominiert zu haben. So wurden Chipsparten-Chef Jun Young-hyun und CTO Song Jai-hyuk für den Aufsichtsrat vorgeschlagen. Gleichzeitig wurde Universitätsprofessor Lee Hyuk-jae als externer Direktor nominiert. Wie Reuters berichtet, sei Lee Leiter des Halbleiterforschungszentrums der Seoul National University. Ob die Nominierungen von den Aktionären angenommen werden, wird im Rahmen des nächsten Shareholder-Meetings am 19. März entschieden.

