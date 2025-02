KI-Hype

Tagesfavoriten in Hongkong sind am heutigen Donnerstag Technologieaktien wie Alibaba und Baidu. Hier sorgt weiter die von DeepSeek entwickelte KI-Technologie für Kauflaune.

• Anleger in Hongkong greifen weiterhin beherzt bei Technologieaktien zu

• DeepSeek sorgt weiterhin für gute Stimmung

• Alibaba, Baidu und Co. bieten ihren Kunden die Möglichkeit, auf das neueste Modell zuzugreifen

Wer­bung Wer­bung

Die Aktien von Alibaba und Baidu verzeichneten am Donnerstag deutliche Kurssprünge, kamen im späten Handel aber deutlich von den Tageshochs zurück. Trotzdem verzeichneten sie letztlich klare Kurszuwächse von 2,55 auf 116,70 Hongkong-Dollar bzw. 5,74 Prozent auf 94,00 Hongkong-Dollar. Das chinesische KI-Modell DeepSeek-R1 sorgte dabei weiterhin für Kauflaune.

Im Januar hat das chinesische KI-Startup DeepSeek sein neues KI-Modell DeepSeek-R1 veröffentlicht, welches schnell zur meist heruntergeladenen kostenlosen App im Vereinigten Königreich und in den USA wurde. Dieses Modell soll eine Leistung bieten, die mit Produkten von OpenAI oder Meta konkurrieren kann - bei wesentlich geringeren Trainingskosten. Zudem soll das auf Open-Source-Software basierende DeepSeek-R1 auch auf weniger leistungsstarken Chips laufen können.

Wer­bung Wer­bung

Chinas Unternehmen nutzen DeepSeek

Schon nach kürzester Zeit setzen immer mehr chinesische Unternehmen auf das neueste künstliche Intelligenzmodell von DeepSeek, um ihre Produktivität zu verbessern. Laut dem US-Sender "CNBC" gehören acht Automobilhersteller - darunter Tesla-Jäger BYD -, mindestens neun Finanz- und Wertpapierunternehmen sowie drei staatliche Telekommunikationsanbieter zu den vielen Unternehmen, die DeepSeek integrieren möchten. "Das ist ziemlich beispiellos", kommentierte Wei Sun, leitende Analystin für künstliche Intelligenz bei Counterpoint Research, die Geschwindigkeit der Einführung, das Ausmaß der Unternehmensintegration sowie die Bandbreite der abgedeckten Branchen.

Daneben haben laut CNBC auch Cloud-Computing-Anbieter wie Alibaba, Huawei, Tencent und Baidu ihren Kunden alle Möglichkeiten geboten, auf das neueste Modell von DeepSeek zuzugreifen. Dies kommt bei den Anlegern gut an.

Wer­bung Wer­bung

Zwei Erfolgsfaktoren

Ein entscheidender Faktor für das große Interesse ist das Timing. DeepSeek veröffentlichte sein neuestes R1-Modell zu einer Zeit, als Millionen von städtischen Arbeitern in China in ihre Heimatstädte zurückkehrten, um das achttägige chinesische Neujahrsfest zu feiern. Infolgedessen erhielten auch weniger entwickelte Regionen Chinas ein besseres Verständnis für KI und ihre Auswirkungen - ein Thema, das zuvor auf Gespräche in den größten Städten des Landes beschränkt war, erklärte Wenhao Zhang, CEO der in Peking ansässigen Marketingberatungsfirma Doodod, laut dem Nachrichtenportal.

Ein weiterer Erfolgsfaktor ist, dass die Modelle von DeepSeek Open-Source sind, so dass Einzelpersonen und Unternehmen sie herunterladen und anpassen können. Zudem wirbt DeepSeek mit deutlich niedrigeren Preisen. DeepSeek hat somit die Wahrnehmung verändert, dass KI-Modelle nur großen Unternehmen vorbehalten sind und hohe Implementierungskosten haben, erklärte James Tong, CEO von Movitech, einem Unternehmen für Unternehmenssoftware.

Redaktion finanzen.net