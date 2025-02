Rekordrally hält an

Der Goldpreis befindet sich seit Jahren in einer bemerkenswerten Aufwärtsbewegung. Laut dem CEO der deVere Group gibt es zwei entscheidende Faktoren, die den Preis des Edelmetalls auch in den nächsten Monaten weiter anheizen könnten.

• deVere Group-CEO Nigel Green bullish für Gold

• Potenzielle Neubewertung der US-Goldreserven als Treiber

• Politische Wende in China könnte Goldpreis weiter steigen lassen



Der Goldmarkt erlebt derzeit einen bemerkenswerten Aufschwung, der durch verschiedene wirtschaftliche und geopolitische Faktoren beflügelt wird. Viele Experten prognostizieren, dass diese Rally noch lange nicht zu Ende sein könnte. So auch Nigel Green, CEO der globalen Finanzberatung und Vermögensverwaltung deVere Group. Er sieht zwei entscheidende Faktoren, die den Goldpreis weiterhin antreiben könnten.

Mögliche Neubewertung der US-Goldreserven als Goldpreis-Treiber?

Ein wichtiger Faktor für Nigel Green ist laut Investing.com die potenzielle Neubewertung der Goldreserven der Vereinigten Staaten. Derzeit bewertet die US-Regierung ihre umfangreichen Goldbestände laut mehrere Medien mit einem veralteten Preis von nur 42,22 US-Dollar pro Unze. Diese Zahl stammt aus den 1970er Jahren, als das internationale Währungssystem noch auf dem Goldstandard beruhte. Heute liegt der Marktpreis für Gold bei gut 2.930 US-Dollar pro Unze (Stand: 18. Februar 2025).

Green zufolge gebe es immer mehr Spekulationen unter führenden Hedgefonds und Finanzinsidern, wonach das US-Finanzministerium in naher Zukunft die Goldreserven zu diesem höheren Marktpreis neu bewerten könnte. Diese Neubewertung könnte das Haushaltskonto des Finanzministeriums laut Green mit schätzungsweise rund 800 Milliarden US-Dollar füllen, was potenziell die Abhängigkeit von Anleihenemissionen verringern und das Vertrauen in Gold als monetäres Asset stärken würde, berichtet Investing.com.

"Die Neubewertung von Gold auf seinen tatsächlichen Marktwert könnte ein wegweisendes finanzielles Ereignis sein", wird Green von Investor's Business Daily zitiert. Dies würde nicht nur die Rolle von Gold als Kernwertaufbewahrungsmittel verstärken, sondern auch seinen bereits beschleunigten Preisanstieg weiter anheizen, hieß es weiter.

Wie Chinas politische Wende den Goldpreis anheizt

Ein weiterer Faktor, der laut Green den Goldpreis weiter antreiben könnte, ist eine kürzlich getroffene Entscheidung der chinesischen Regierung. Wie Bloomberg berichtet, hat Peking erstmals ein Pilotprogramm ins Leben gerufen, das es Versicherungen erlaubt, in Gold zu investieren. Diese Entscheidung eröffnet das Potenzial für Milliarden an neuen Kapitalzuflüssen in den Goldmarkt.

China spielt bereits jetzt eine führende Rolle bei den globalen Goldkäufen, da die People's Bank of China ihre Goldreserven stetig ausbaut. Mit der neuen Entscheidung, auch Versicherungen den Zugang zu Gold zu ermöglichen, könnte die Nachfrage noch weiter steigen.

Green ist laut Investing.com zumindest davon überzeugt, dass Chinas Entscheidung die Nachfrage weiter ankurbeln werde - zusätzlich zu den bereits rekordhohen Goldkäufen der Zentralbanken. Diese Entwicklung könnte die bestehende Tendenz verstärken, dass Nationen zunehmend von US-Dollar-Assets abrücken und stattdessen auf Gold setzen.

Geopolitische Unsicherheit und Inflation - Ein Nährboden für Gold

Zusätzlich zu den genannten Faktoren gibt es eine Reihe externer Einflüsse, die die Nachfrage nach Gold weiter anheizen könnten. Die geopolitische Unsicherheit, insbesondere aufgrund des Ukraine-Kriegs, der Instabilität im Nahen Osten und der Spannungen im Südchinesischen Meer, könnte dazu beitragen, dass Gold als sicherer Hafen noch begehrter wird.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die noch immer vergleichsweise hohe Inflation, die weltweit weiterhin die Wirtschaft belastet. Auch die Einführung neuer Zölle und die damit verbundenen Preissteigerungen könnten die Nachfrage nach Gold als Absicherung gegen wirtschaftliche Unsicherheiten weiter verstärken.

Anleger gespannt: Ist das erst der Beginn der Gold-Rally?

Mit all diesen Faktoren, die zusammenkommen, erscheine eine Fortsetzung der Rekord-Rally von Gold unvermeidlich, so Investing.com. Die Kombination aus der möglichen Goldneubewertung der USA, der steigenden Nachfrage in China, aggressiven Zentralbankkäufen, Inflationsdruck und geopolitischer Unsicherheit schaffe einen perfekten Nährboden für einen weiterhin starken Aufwärtstrend.

