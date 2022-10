Barclays-Aktie dennoch etwas leichter: Barclays steigert überraschend Gewinn

Dabei profitierte das Geldhaus unter anderem von höheren Zinsen und einer Auflösung von Rückstellungen für Rechtsrisiken. Der Überschuss sei im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent auf 1,5 Milliarden Pfund (rund 1,7 Mrd Euro) gestiegen, teilte die Bank am Mittwoch in London mit. Damit verdiente sie deutlich mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Die Barclays -Aktie gibt in London zeitweise 0,20 Prozent auf 1,50 GBP nach.

Im dritten Quartal steigerte die Bank ihre Erträge um neun Prozent auf fast sechs Milliarden Pfund, obwohl sie im Geschäft mit großen Konzernen und im Investmentbanking zurückgingen. Hier belastete unter anderem die große Unsicherheit an den Märkten und Sorgen über die weitere Entwicklung der Wirtschaft. Dadurch sei etwa die Beratung und Organisation von Übernahmen so gut wie zum Erliegen gekommen, hieß es. Besser als erwartet lief dagegen der Handel mit Anleihen./zb/stw/stk

LONDON (dpa-AFX)

