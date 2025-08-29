DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto16,00 ±0,0%Dow45.574 ±0,0%Nas21.695 +0,5%Bitcoin96.201 +0,7%Euro1,1691 +0,4%Öl67,57 -0,3%Gold3.415 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stabil -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
Top News
Continental-Aktie in Grün: Continental trennt sich von Contitech-Bereich OESL Continental-Aktie in Grün: Continental trennt sich von Contitech-Bereich OESL
Aktien von Commerzbank und UniCredit leichter: Coba-Vorstand warnt erneut vor Übernahme durch UniCredit Aktien von Commerzbank und UniCredit leichter: Coba-Vorstand warnt erneut vor Übernahme durch UniCredit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++

Schwarz-rote Fraktionsspitzen beenden Klausur

28.08.25 19:00 Uhr

WÜRZBURG (dpa-AFX) - Die Spitzen der Koalitionsfraktionen von Union und SPD im Bundestag schließen am Freitag ihre Klausur in Würzburg ab. Kurz vor Ende der parlamentarischen Sommerpause wollen die geschäftsführenden Vorstände um Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU), seinen SPD-Kollegen Matthias Miersch und CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann Schwerpunkte für den Herbst abstecken. Nach schwarz-roten Streitigkeiten wollen Union und SPD eine bessere gemeinsame Basis für die weitere Regierungsarbeit erreichen./sam/cn/DP/stw