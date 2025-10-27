DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin99.384 +1,0%Euro1,1628 ±-0,0%Öl66,31 +0,9%Gold4.081 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Gerresheimer A0LD6E Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Porsche vz. PAG911 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- US-Börsen schließen stärker -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT, Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
S&P 500-Wert Seagate Technology-Aktie: Über diese Dividende können sich Seagate Technology-Aktionäre freuen S&P 500-Wert Seagate Technology-Aktie: Über diese Dividende können sich Seagate Technology-Aktionäre freuen
Ausblick: Novartis stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Novartis stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.

Scope stuft Bonität der USA auf AA- ab - Ausblick stabil

27.10.25 06:41 Uhr

DOW JONES--Die Ratingagentur Scope hat ihre Bonitätsbewertung der USA unter Verweis auf eine anhaltende Verschlechterung der öffentlichen Finanzen und eine Schwächung der Governance-Standards in dem Land um eine Stufe von AA auf AA- gesenkt. Den Ausblick für das Rating hob Scope von negativ auf stabil an. Die Bewertung werde durch die Größe, den Wohlstand und die Wettbewerbsfähigkeit der US-Wirtschaft, den Status des US-Dollar als Reservewährung und die Federal Reserve als führende globale Zentralbank gestützt, teilte Scope mit.

Wer­bung

Allerdings werde die Vorhersehbarkeit und Stabilität der US-Politik durch eine zunehmende Konsolidierung der Macht innerhalb der Exekutive und eine Schwächung der Governance-Standards, insbesondere die Aushöhlung etablierter Kontrollmechanismen ("Checks and Balances"), verringert. Dies erhöhe das Risiko politischer Fehler, auch seitens der Federal Reserve, und schränke die Fähigkeit des US-Kongresses ein, Reformen zur Bewältigung der strukturellen fiskalischen Herausforderungen des Landes durchzuführen und wirksam auf künftige wirtschaftliche Schocks zu reagieren.

Zudem dürfte die Staatsverschuldung die USA nach Einschätzung der Ratinganalysten bis zum Jahr 2030 auf 140 Prozent des Bruttoinlandsproduktes steigen - gegenüber 122 Prozent im Jahr 2024 - und wäre damit deutlich höher als bei den meisten anderen Staaten.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2025 01:42 ET (05:42 GMT)