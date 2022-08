Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Scout24 55,80 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 01.08.2022 16:22:00 Uhr 0,4 Prozent auf 55,90 EUR. Kurzfristig markierte die Scout24-Aktie bei 56,14 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 55,98 EUR. Bisher wurden heute 88.342 Scout24-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.08.2021 bei 73,36 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Bei 46,90 EUR fiel das Papier am 24.02.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 69,72 EUR für die Scout24-Aktie.

Scout24 gewährte am 03.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,25 EUR gegenüber 0,25 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 107,90 EUR – ein Plus von 15,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 93,77 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 09.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 09.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2022 1,73 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

