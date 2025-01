Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag kaum verändert

So entwickelt sich Scout24

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 85,05 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Scout24-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 85,05 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Scout24-Aktie bei 85,15 EUR. Die Scout24-Aktie sank bis auf 84,75 EUR. Bei 84,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 3.166 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 09.12.2024 auf bis zu 90,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.02.2024 bei 61,76 EUR. Abschläge von 27,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Scout24-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,25 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 87,74 EUR je Scout24-Aktie an.

Am 25.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 91,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 27.02.2025 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 03.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 2,72 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

So stuften die Analysten die Scout24-Aktie im vergangenen Monat ein

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor einem Jahr abgeworfen

Börse Frankfurt in Rot: MDAX zum Start in Rot