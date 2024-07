Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Scout24 befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 70,45 EUR ab.

Um 11:45 Uhr fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 70,45 EUR ab. In der Spitze fiel die Scout24-Aktie bis auf 70,25 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,70 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.294 Stück gehandelt.

Am 23.05.2024 markierte das Papier bei 73,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 53,28 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Für Scout24-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,27 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 78,73 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 91,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 08.08.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 07.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 2,84 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Die Expertenmeinungen zur Scout24-Aktie im Juni 2024

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX beginnt Handel mit Verlusten

Börse Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben