Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Scout24 befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 120,80 EUR ab.

Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,6 Prozent auf 120,80 EUR ab. Bei 120,50 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 121,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.057 Scout24-Aktien.

Am 05.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 122,30 EUR an. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 1,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 65,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 45,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,32 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,44 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 112,03 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Es stand ein EPS von 0,73 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,73 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 91,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 06.08.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,29 EUR fest.

