Scout24 Aktie News: Scout24 gibt am Vormittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Scout24. Das Papier von Scout24 befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 120,00 EUR ab.

Die Scout24-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 120,00 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Scout24-Aktie bisher bei 120,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 120,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.636 Scout24-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.07.2025 auf bis zu 122,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 2,33 Prozent wieder erreichen. Am 20.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 82,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,32 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,43 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 112,03 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 07.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 06.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2025 3,29 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

