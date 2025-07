Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag in Rot

Kurs der Scout24

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 120,10 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 120,10 EUR. Die Scout24-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 119,60 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 120,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22.576 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 122,80 EUR. Gewinne von 2,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.08.2024 bei 65,90 EUR. Mit Abgaben von 45,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,32 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,43 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 112,03 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,73 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,73 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 91,20 Mio. EUR gelegen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2025 veröffentlicht. Am 06.08.2026 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,29 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

