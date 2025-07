Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag in Rot

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 121,10 EUR abwärts.

Um 09:07 Uhr rutschte die Scout24-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 121,10 EUR ab. Der Kurs der Scout24-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 120,90 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 121,10 EUR. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 1.218 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 122,30 EUR. 0,99 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.08.2024 bei 65,90 EUR. Mit einem Kursverlust von 45,58 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,32 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,44 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 112,03 EUR je Scout24-Aktie an.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 06.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Scout24.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,29 EUR fest.

