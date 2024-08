Scout24 Aktie News: Anleger schicken Scout24 am Mittag auf rotes Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 72,10 EUR abwärts.

Das Papier von Scout24 befand sich um 11:44 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 72,10 EUR ab. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 71,35 EUR. Bei 72,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 3.158 Scout24-Aktien gehandelt.

Am 22.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,15 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 2,84 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2023 bei 55,20 EUR. Mit einem Kursverlust von 23,44 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,27 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,20 EUR aus. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 78,73 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 25.03.2021. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 0,50 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 91,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Scout24-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2024 2,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Scout24-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scout24 von vor 3 Jahren abgeworfen