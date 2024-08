Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit Verlusten

So entwickelt sich Scout24

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Scout24-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 71,95 EUR.

Der Scout24-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 71,95 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Scout24-Aktie bis auf 71,35 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 72,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 9.170 Stück.

Am 22.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 74,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,06 Prozent. Bei 55,20 EUR fiel das Papier am 01.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 23,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,27 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 78,73 EUR je Scout24-Aktie an.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR im Vergleich zu 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2024 2,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

