Scout24 Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Scout24

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 70,00 EUR.

Die Scout24-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 70,00 EUR abwärts. Die Scout24-Aktie gab in der Spitze bis auf 69,95 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 70,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10.481 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 22.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 74,15 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 5,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 55,20 EUR fiel das Papier am 01.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 21,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,23 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 79,39 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 91,20 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 91,20 Mio. EUR.

Am 31.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 30.10.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 2,69 EUR im Jahr 2024 aus.

