Scout24 Aktie News: Scout24 macht am Nachmittag Boden gut

Blick auf Scout24-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Scout24. Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Das Papier von Scout24 konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 70,05 EUR. Die Scout24-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 70,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 68,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 24.918 Scout24-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.07.2024 bei 74,15 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 5,53 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 55,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2023). Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 21,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,23 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 79,39 EUR je Scout24-Aktie an.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.10.2024 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 30.10.2025 werfen.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,69 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX aktuell: MDAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels schwächer

Börse Frankfurt: MDAX am Nachmittag in der Verlustzone

Rightmove-Aktie wegen Übernahmespekulationen im Höhenflug