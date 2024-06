Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Scout24. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 70,30 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 70,30 EUR nach oben. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 70,85 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 70,50 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.286 Stück gehandelt.

Am 23.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 4,29 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 53,28 EUR am 11.07.2023. Mit Abgaben von 24,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,28 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 78,63 EUR.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Scout24 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,50 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Am 07.08.2025 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,85 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

