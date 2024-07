Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Mittag fester

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Scout24. Das Papier von Scout24 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 71,85 EUR.

Das Papier von Scout24 legte um 11:46 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 71,85 EUR. Die Scout24-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 71,95 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 71,35 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.648 Scout24-Aktien.

Am 23.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 73,45 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 2,23 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 53,28 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,27 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,20 EUR aus. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 78,73 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 91,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,84 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

