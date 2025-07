Scout24 im Fokus

Scout24 Aktie News: Scout24 steigt am Vormittag

11.07.25 09:22 Uhr

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 120,40 EUR.

Das Papier von Scout24 konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 120,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Scout24-Aktie bei 120,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 119,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.501 Scout24-Aktien den Besitzer. Am 05.06.2025 markierte das Papier bei 122,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 65,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Nach 1,32 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,44 EUR je Scout24-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 112,03 EUR für die Scout24-Aktie aus. Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 91,20 Mio. EUR gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert. Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 06.08.2026 dürfte Scout24 die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,29 EUR je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen Juni 2025: So schätzen Experten die Scout24-Aktie ein MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scout24 von vor 3 Jahren abgeworfen

