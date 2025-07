Scout24 Aktie News: Scout24 reagiert am Nachmittag positiv

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Scout24. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 120,80 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,8 Prozent auf 120,80 EUR. In der Spitze legte die Scout24-Aktie bis auf 121,20 EUR zu. Bei 119,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 26.692 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2025 markierte das Papier bei 122,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 1,24 Prozent zulegen. Bei 65,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 45,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,32 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,44 EUR je Scout24-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 112,03 EUR.

Scout24 veröffentlichte am 25.03.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,73 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,73 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 06.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,29 EUR je Scout24-Aktie.

