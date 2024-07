Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 71,90 EUR nach oben.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 71,90 EUR. In der Spitze gewann die Scout24-Aktie bis auf 72,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 71,35 EUR. Zuletzt wechselten 11.279 Scout24-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (73,45 EUR) erklomm das Papier am 23.05.2024. Gewinne von 2,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.07.2023 (53,28 EUR). Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 34,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,27 EUR. Im Vorjahr erhielten Scout24-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 78,73 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 07.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,84 EUR fest.

