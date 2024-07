Scout24 Aktie News: Scout24 verzeichnet am Vormittag Verluste

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 71,35 EUR.

Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr um 0,2 Prozent auf 71,35 EUR ab. Die Scout24-Aktie sank bis auf 71,35 EUR. Bei 71,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 64 Scout24-Aktien den Besitzer.

Bei 73,45 EUR markierte der Titel am 23.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 2,94 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.07.2023 bei 53,28 EUR. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 25,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,27 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 78,73 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 25.03.2021. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scout24 ein EPS von 0,50 EUR je Aktie vermeldet. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,84 EUR je Aktie belaufen.

