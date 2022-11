Scout24 Aktie News: Scout24 gibt am Montagnachmittag ab

Aktien in diesem Artikel Scout24 52,48 EUR

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 51,92 EUR. Die Scout24-Aktie gab in der Spitze bis auf 51,28 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 51,86 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 56.872 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 66,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 21,36 Prozent wieder erreichen. Am 24.02.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 46,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 66,78 EUR je Scout24-Aktie an.

Am 03.11.2022 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,42 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,25 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 114,70 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 95,90 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Scout24 am 28.02.2023 präsentieren. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 08.11.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,75 EUR je Aktie.

