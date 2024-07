Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagmittag im Plus

So bewegt sich Scout24

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 72,70 EUR.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 72,70 EUR. Bei 73,40 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 72,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 12.964 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 23.05.2024 auf bis zu 73,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 1,02 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 53,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 26,71 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,27 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 78,73 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 25.03.2021. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Scout24 am 08.08.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 07.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2024 2,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

