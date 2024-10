Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Scout24 im Fokus

Die Aktie von Scout24 zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Scout24 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 79,50 EUR.

Um 15:50 Uhr sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 79,50 EUR zu. Bei 79,70 EUR erreichte die Scout24-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 79,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 18.479 Scout24-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2024 bei 79,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,20 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 30,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,22 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,20 EUR aus. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 79,49 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 25.03.2021. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR erwirtschaftet worden. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 31.10.2024 gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 30.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 2,70 EUR je Aktie aus.

