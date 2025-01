So entwickelt sich Scout24

Scout24 Aktie News: Scout24 legt am Freitagnachmittag zu

10.01.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Scout24 zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 88,50 EUR.

Wer­bung

Werte in diesem Artikel Aktien Scout24 87,95 EUR -0,30 EUR -0,34% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 88,50 EUR. Kurzfristig markierte die Scout24-Aktie bei 88,55 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 88,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 16.946 Stück. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.12.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,37 Prozent. Bei 61,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 43,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,23 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 87,74 EUR. Scout24 veröffentlichte am 25.03.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 0,50 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Scout24 im vergangenen Quartal 91,20 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umsetzen können. Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.02.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 03.03.2026 werfen. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,74 EUR je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie Schwache Performance in Frankfurt: MDAX fällt letztendlich zurück MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 3 Jahren abgeworfen So stuften die Analysten die Scout24-Aktie im vergangenen Monat ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Scout24 Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24 Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Scout24