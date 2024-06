Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 71,45 EUR ab.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 71,45 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Scout24-Aktie bis auf 70,95 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 70,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.446 Scout24-Aktien.

Am 23.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 73,45 EUR an. 2,80 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 53,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2023). Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 34,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,28 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 78,73 EUR an.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 2,85 EUR in den Büchern stehen haben wird.

