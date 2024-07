Scout24 Aktie News: Anleger schicken Scout24 am Mittag ins Plus

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Scout24. Zuletzt sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 72,50 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:45 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 72,50 EUR zu. In der Spitze gewann die Scout24-Aktie bis auf 72,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 71,75 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.581 Scout24-Aktien den Besitzer.

Bei 73,45 EUR markierte der Titel am 23.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,31 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.07.2023 bei 54,80 EUR. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 24,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,27 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 78,73 EUR.

Am 25.03.2021 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,84 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

