Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert fester

Zuletzt sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 71,44 EUR zu. Bei 71,50 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 70,86 EUR. Zuletzt wechselten 6.993 Scout24-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.09.2020 erreicht. Bei 60,30 EUR fiel das Papier am 08.03.2021 auf ein 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 74,04 EUR. Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2022 1,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Scout24 betreibt ImmoScout24, eine digitale Anzeigenplattformen für den Immobilienmarkt. Laut eigenen Angaben ist ImmobilienScout24 die führende Plattform für digitale Immobilienanzeigen in Deutschland. Neben Gesuchen und Angeboten bietet sie auch Ratgeber, Tipps oder Analyse-Tools für (Ver-)Mieter. Im Frühjahr 2020 wurde der Verkauf von AutoScout24, FinanceScout24 und Finanzcheck an Hellman & Friedman vollzogen.

Redaktion finanzen.net