Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagmittag im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Scout24. Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 72,00 EUR.

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 72,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 72,20 EUR. Bei 71,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 11.465 Scout24-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 23.05.2024 auf bis zu 73,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 1,97 Prozent niedriger. Am 11.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 53,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,28 EUR. Im Vorjahr erhielten Scout24-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 78,73 EUR aus.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,50 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 91,20 Mio. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 07.08.2025.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,85 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

