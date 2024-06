Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagnachmittag leichter

Blick auf Scout24-Kurs

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Scout24 befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 71,25 EUR ab.

Das Papier von Scout24 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 71,25 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Scout24-Aktie bei 71,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 71,50 EUR. Zuletzt wechselten 27.970 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 23.05.2024 markierte das Papier bei 73,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 3,09 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,28 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,22 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,28 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,20 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 78,73 EUR.

Scout24 veröffentlichte am 25.03.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,85 EUR je Scout24-Aktie.

